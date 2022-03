Ucraina, ministro turco Cavusoglu a colloquio con Lavrov

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - La Russia "apprezza" l'approccio della Turchia al problema ucraino, nonostante le "differenze fra le posizioni": lo ha detto, citato dalla Tass, il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, aprendo il suo incontro a Mosca con il collega turco, Mevlut Cavusoglu. "Il tema chiave per noi oggi è la situazione in Ucraina e la necessità di risolverla al più presto. Non è un segreto che le nostre posizioni non coincidano su questo tema, ma apprezziamo e rispettiamo molto la posizione della Turchia, che prova ad affrontare i problemi in modo obiettivo", ha detto Lavrov.

La missione diplomatica di mediazione di Cavusoglu prevede una tappa a Kiev domani, dopo quella moscovita. (ANSA).