Ucraina, Biden annuncia altri 800 milioni di aiuti

Gli Stati Uniti concedono all'Ucraina altri 800 milioni di dollari di aiuti militari. Lo annuncia il presidente americano Joe Biden. Nel nuovo pacchetto di aiuti militari a Kiev sono inclusi anche i droni precisa il presidente americano. "Con il nuovo pacchetto offriamo un'assistenza senza precedenti all'Ucraina", afferma Biden spiegando che gli 800 milioni vanno ad aggiungersi ai 200 approvati nei giorni scorsi, portando a un miliardo di dollari gli stanziamenti degli ultimi giorni. "Manterremo alta la pressione sull'economia russa, l'obiettivo è far pagare un prezzo alto a Putin", mette in evidenza Biden.

"Siamo impegnati a fornire armi all'Ucraina, ne forniremo altre, droni e armi anti aeree'. Il presidente americano Joe Biden ha ringraziato Volodymyr Zelensky per il suo "appassionato messaggio" al Congresso. "L'ho ascoltato nella mia residenza privata. È stato convincente ed è stato un discorso significativo", ha sottolineato Biden". "Parla per un popolo che ha mostrato notevole coraggio e forza di fronte all'aggressione brutale. Coraggio e forza che hanno ispirato non solo gli ucraini ma il mondo intero", ha detto ancora Biden.

"Gli ostaggi a Mairupol sono un'atrocità. Siamo determinati a far pagare a Putin un prezzo alto" ha detto il presidente americano Joe Biden.

