REPORTAGE/ L'Ovest in tensione, a Leopoli addestrano civili

Se Vladimir Putin decidesse di sferrare un attacco militare su Leopoli dovrebbe tener conto di un dato non marginale: nell'ex città asburgica, dall'inizio della guerra in Ucraina, sono arrivati o comunque transitati circa 900 giornalisti da tutto il pianeta. Il dato mostra anche quello che, con il passare dei giorni sta diventando la capitale dell'Ovest: una sorta di hub mediatico e politico dal quale il governo di Kiev sta sferrando la sua controffensiva alla narrazione russa. Ma a Leopoli non ci sono solo i media. La città si è trasformata in un crocevia di volontari stranieri, combattenti ucraini civili, membri del governo, rappresentanti di Ong. Diventando una sorta di finestra sulla guerra dove, con il passare delle ore, la tensione continua a salire. E la bozza di accordo annunciata dal Ft è accolta con prudenza e un po' di scetticismo: "non credo finisca prima della metà di aprile", è la previsione più gettonata a queste latitudini.

I tank russi sono lontani. I missili meno. Ieri notte, nelle chat degli abitanti, si sono rincorse voci incontrollate di un'esplosione vicino alla torre della tv. Fortunatamente non era vero ma la struttura è difesa dai militari di Kiev e da una contraerea ad hoc, a testimonianza del fatto che è lì che si concentrano i timori dell'esercito. Negli ultimi giorni l'Ovest è entrato nel terreno di guerra. Lutsk, Rivne, Ivano-Frankivsks sono state bersaglio di attacchi. "Questa mattina i russi hanno colpito Vinnitsa, è a 400 chilometri da qui", racconta Andrei annunciando, con sguardo corrucciato, l'aggiornamento bellico della mattina. Nella periferia Nord-Ovest di Leopoli è stato creato un centro di addestramento ad hoc per chi, tra gli ucraini, vuole andare al fronte. Le campagne attorno sono disseminate di checkpoint e sacchi di sabbia. Il traffico tra il confine di Medyka e Leopoli continua ad essere regolare. Ma le code, a causa dei controlli dei militari aumentano.

Anche al confine si avverte un sensibile mutamento: gli occidentali, che stando a numerose testimonianze, fino a qualche giorno fa passavano la frontiera senza problemi, cominciano ad essere sottoposti a minuziosi controlli. Ordini dall'alto, dovuti forse anche all'aumento dei flussi di combattenti stranieri. Vengono da tutto il mondo. Dal Brasile, dalla Georgia, dai Balcani. Alcuni preferiscono non dire la propria provenienza ma non hanno nessuna remora a spiegare che vanno combattere da volontari e che dovrebbero farlo tutti, basta iscriversi al sito ad hoc. Altri, come un giovane svedese spiegava due giorni fa a Rainews24, lo fanno anche per dare "un senso alla propria vita". La guerra ucraina, nonostante il no alla fly-zone confermato dagli Alleati occidentali, diventa sempre meno un conflitto regionale.

Nel centro storico l'attesa del nemico è molto meno tesa.

Dopo diversi giorni scanditi dal ritmo delle sirene, questa volta al tramonto non si contava neanche un allarme. I negozi sono aperti, i tanti stranieri si concedono perfino un souvenir.

Nella piazza del Mercato l'Accademia Nazionale di musica ha organizzato 'Milions, unite', mini-concerto a favore dell'Ucraina. Tra i brani suonati non poteva mancare un omaggio all'Europa: l'Inno alla Gioia. Di fronte al Municipio ecco invece l'Ukraine Media Center: è stato aperto una manciata di ore fa nel Pravda Beer Theatre, edificio a tre piani che solitamente ospita un bar alla moda e tanta live music. Il centro stampa è grande e ben organizzato, c'è anche una sala conferenze da dove l'esercito introdurrà gli interventi, di persona o in video, dei membri del governo di Volodymyr Zelensky o della Rada, il parlamento nazionale. La risposta ucraina alla propaganda di Mosca parte da qui, oltre che dai videomessaggi del presidente ucraino. Leopoli si riarma, e non solo accumulando Ak-47.