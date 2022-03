REPORTAGE All'Expo di Varsavia nasce una piccola Ucraina

C'è l'area giochi per i bimbi, la zona con le brandine per la notte e quella per lo svago. Al desk di accoglienza lavorano i volontari, con l'immancabile gilet giallo e il pass con le bandiere delle lingue parlate: russo, ucraino, polacco e anche inglese. Dagli altoparlanti risuonano, a cadenza costante, gli annunci dei pullman in arrivo, che porteranno i rifugiati nel Paese scelto. Il padiglione numero 12 dell'Expo di Varsavia è una piccola Ucraina, con donne e bambini che arrivano da ogni parte del Paese, da Kiev a Kharkiv, da Leopoli a Lutsk.

L'immenso centro fieristico alle porte della capitale polacca ospita anche ristoranti, fast food e alcuni negozi. Una vasta area è stata riconvertita, da settimane ormai, in uno dei più grandi centri di accoglienza per i profughi in arrivo dall'Ucraina. Può ospitare fino a 10mila posti letto in caso di emergenza, mentre oggi la capienza è ferma a 7mila. Nei primi venti giorni di invasione russa le stime parlano di un flusso di rifugiati che tocca ormai le 100mila persone. Una piccolissima percentuale di quanti hanno fatto ingresso in Polonia: 1,9 milioni di profughi, tanti quanti ne conta, ad oggi, l'intera città di Varsavia.

Al loro ingresso nel Warsaw Expo segnano il proprio nome, e quello dei loro figli, sul foglio con la destinazione scelta. Ci sono Berlino, Barcellona, Roma e le maggiori capitali europee.

Poi trovano sistemazione su una delle migliaia di brandine che compongono l'area notte. In caso di necessità, poi, sono a disposizione coperte più pesanti per contrastare il freddo che, nonostante una tregua di qualche giorno, durante la notte continua a scendere molti gradi sotto lo zero.

Decine di militari, non in servizio ma volontari che si sono messi a disposizione dopo l'inizio della guerra, sorvegliano la zona e accompagnano i nuovi arrivati verso i desk dell'accoglienza. Sugli schermi che illuminano il soffitto e le pareti completamente nere, compaiono le destinazioni a disposizione e le indicazioni per compilare i moduli. Ogni giorno, sul piazzale antistante, si alternano autobus da ogni parte d'Europa. Nel tardo pomeriggio è arrivato anche quello con destinazione Roma, mentre la voce dagli altoparlanti ricordava che l'ultimo viaggio era quello per la Finlandia.

Illona e Lina sono madre e figlia, hanno entrambe il doppio passaporto ucraino e libanese e stanno fumando una sigaretta in attesa di una risposta da parte dell'ambasciata per poter finalmente rimettersi in viaggio e raggiungere il papà. "Quello che sta succedendo è completamente assurdo - dicono -. E' scoppiata una guerra per colpa di un piccolo uomo malato. Sono certa che torneremo perché l'Ucraina vincerà, è l'unica cosa che può fare". Pochi metri più in là c'è Krzystof, presidente di una compagnia di assicurazioni e da venti giorni volontario ormai a tempo pieno. "Dopo lo scoppio della guerra ho sentito la necessità di aiutare - racconta -. Ho compilato i moduli del governo e ho dato la mia disponibilità".

Era la sua prima volta all'Expo, perché solitamente dà il suo aiuto all'autostazione Ovest di Varsavia, completamente presa d'assalto da chi arriva dal confine con l'Ucraina. Ci sono sdraio e sacchi a pelo ovunque, le file alle casse per un biglietto dall'autobus e volontari che distribuiscono pennarelli e giocattoli ai bambini. Seduti a terra ci sono anche due ragazzi americani, in tuta mimetica. Lui è un assicuratore, lei un'agente immobiliare. "Partiamo per dare una mano all'esercito ucraino", spiegano entusiasti. Una stanza della stazione è dedicata alle mamme con i neonati, mentre un'altra agli anziani.

"Qualche giorno fa - racconta Krzystof - ho accolto una donna che arrivava da Kiev. Era sola, aveva un foglio di carta con tre numeri di telefono che però non prendevano. Quando le ho chiesto se aveva un indirizzo dove andare ha tirato fuori un altro bigliettino". Krzystof si commuove, beve un sorso d'acqua e continua: "Era il nome di una clinica oncologica". (ANSA).