Qui Parigi, aiuti a imprese contro caro-energia

La Francia ha annunciato oggi aiuti alle imprese che consumano importanti quantità di energia per compensare i sovraccosti dovuti dalla fiammata dei prezzi causata dalla guerra russa in Ucraina: l'annuncio è stato fatto oggi dal premier, Jean Castex, presentando il cosiddetto 'piano di resilienza' del governo per rispondere alle conseguenze del conflitto. L'aiuto andrà a favore delle imprese le cui spese in gas ed elettricità rappresentano "almeno 3% di fatturato e che potrebbero segnare perdite sul 2022", ha precisato il premier in conferenza stampa. Da parte loro, i pescatori potranno contare su un "aiuto finanziario eccezionale" per assorbire il caro energia, "equivalente a 35 centesimi/litro di gasolio da pesca", ha proseguito Castex, precisando che la misura sarà in vigore fino a luglio. A meno di un mese dal voto per l'Eliseo del 10 e del 24 aprile - al momento il presidente uscente, Emmanuel Macron continua a risultare favorito nei sondaggi - Parigi annuncia anche uno stanziamento di 400 milioni di euro per finanziare gli allevatori che devono far fronte all'aumento dei prezzi delle derrate animali. Sempre oggi, la Francia ha inoltre ricordato "l'obbligo" per i belligeranti in Ucraina di "proteggere" i giornalisti che coprono ogni giorno il conflitto, dopo la morte di quattro inviati fra cui un franco-irlandese dall'inizio dell'invasione russa il 24 febbraio. "Ricordo - ha dichiarato il ministro degli Esteri, Jean-Yves Le Drian - l'obbligo che incombe alle forze armate di proteggere i giornalisti in conformità con il diritto umanitario internazionale e condanno con la massima fermezza ogni azione che li vede come bersaglio". Intanto, in numerose città di Francia, tra cui Nizza, continuano le file di cittadini ucraini in fuga dalle bombe per chiedere lo stato di rifugiato mentre continua la catena di solidarietà dei francesi per aiutare gli sfollati. Secondo quanto scritto su Twitter da Emmanuel Macron, il portale 'parrainage.refugies.info' promosso dal governo per sostenere gli ucraini giunti in Francia ha già ricevuto 33.000 offerte di aiuto.