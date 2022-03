La giornata in tempo reale

Ore 6.29 - Forze difesa Kiev: 'Già uccisi quattro generali russi' - In 20 giorni di combattimento le forze di difesa dell'Ucraina hanno ucciso 10 membri del comando delle truppe russe. Tra di loro sono morti in combattimento quattro generali (Magomed Tushayev, Vitaly Gerasimov, Andriy Kolesnikov e Andriy Sukhovetsky), 3 colonnelli e 3 tenenti colonnelli. A riferirlo è il Center for Countering Disinformation del National Security and Defense Council dell'Ucraina.

Ore 6.17 - Mariupol attaccata anche dal mare - Mariupol, da giorni sotto assedio, è stata attaccata anche dal mare di Azov. Lo riferisce Petro Andryushchenko, consigliere del sindaco della cittadina ucraina, precisando che gli attacchi delle navi da guerra russe vanno ad aggiungersi ai raid aerei. "I primi missili - spiega - sono stati lanciati da una nave vicino a Bilosaraiska Kosa, verso la città". L'ospedale regionale di Mariupol, inoltre, è sempre occupato dalle forze russe "che costringono i medici a curare i loro feriti" e "usano anche i pazienti come scudo contro i tentativi di riprendere il controllo del nosocomio da parte dei nostri soldati".

Ore 5.36 - Shmygal, per la ricostruzione servono 500 miliardi di dollari - Attualmente ci vogliono oltre 500 miliardi di dollari per la ricostruzione in Ucraina dopo l'invasione russa. La stima preliminare è stata riportata, scrive l'agenzia di stampa Unian, dal primo ministro ucraino Denis Shmygal al termine dell'incontro con i primi ministri di Polonia, Slovenia e Repubblica Ceca.

Ore 2.56 - Zelensky, in 24 ore evacuate quasi 30.000 persone - "Nelle ultime 24 ore siamo riusciti a evacuare 28.893 ucraini dalle regioni di Sumy, Kharkiv e Donetsk. Di questi, 20.000 sono riusciti a lasciare Mariupol con le loro auto private". Lo ha detto il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, in un video pubblicato sui social. "Mercoledì - ha aggiunto - ci sarà la tanto attesa evacuazione delle persone da Izyum, nella regione di Kharkiv. È stato concordato un corridoio umanitario". Gli aiuti diretti a Mariupol, invece, "vengono bloccati dai soldati russi, ma non rinunceremo a cercare di salvare la nostra gente e la nostra città".

Ore 2.11 - Ucraina: a Odessa scatta allarme attacco aereo - Alle 2.57 (ora locale) scatta l'allarme "attacco aereo" a Odessa. Le sirene iniziano a suonare in città. I civili sono invitati a raggiungere i rifugi. Analoghi allarmi sono stati attivati negli ultimi minuti anche a Poltava (ore 3), Dnipro (2.56) e Ivano-Frankivsk (2.54) e Leopoli (2.53).

ORE 1.49 - Ucraina: navi russe bombardano coste a sud di Odessa - Le navi russe presenti nel mar Nero hanno iniziato a bombardare le coste vicino alla città di Odessa, la terza più grande dell'Ucraina e principale porto del paese. Sono stati lanciati razzi e sono stati sparati colpi di artiglieria. Per il momento non sono stati segnalati tentativi di sbarco di truppe. La notizia è riportata sui social da Anton Gerashchenko, Consigliere del Ministro degli Affari Interni dell'Ucraina. Oggetto dei colpi sono postazioni delle forze armate ucraine e infrastrutture militari a sud della città, nella zona di Belgorod-Dnestrovsky.