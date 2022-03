Corea Nord: Seul, fallito test proiettile non identificato

(ANSA) - PECHINO, 16 MAR - La Corea del Nord ha effettuato il lancio di un "proiettile non identificato" che sembra si sia risolto in un fallimento: lo riferiscono i militari di Seul.

"La Corea del Nord ha sparato un proiettile sconosciuto dall'area di Sunan intorno alle 09:30 di oggi (1:30 in Italia, ndr), ma si presume che abbia fallito i suoi scopi subito dopo il lancio", ha affermato in una nota il Comando di Stato maggiore congiunto sudcoreano. La tv pubblica giapponese Nhk, citando il ministero della Difesa nipponico, ha riferito che Pyongyang avrebbe tentato il test di un missile balistico.

