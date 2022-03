Asia corre con il rimbalzo della Cina, Milano apre in forte rialzo, +2,28% ++

La Borsa di Milano apre in forte rialzo. Il primo Ftse Mib segna +2,28% a 24.035 punti.

Scatto in avvio per le principali Borse europee in scia alla buona intonazione dell'Asia con il rimbalzo delle Piazze cinesi. Francoforte guadagna il 2,36% con il Dax a quota 14.245 punti. Parigi sale del 2,04% con il Cac 40 a quota 6.484 punti. Londra è più contenuta con il Fste 100 che segna un +1,20% a 7.268 punti.

Borse di Asia e Pacifico di buon passo con le Piazze cinesi che rimbalzano (Shanghai +3,48%, Shenzhen +3,62%) con il Comitato per la stabilità e lo sviluppo finanziario che si è impegnato a mantenere stabili i mercati e a gestire i rischi del settore immobiliare. Bene anche Tokyo (+1,64%) con l'anticipazione della revoca dello stato di emergenza anti Covid in Giappone, e in attesa delle indicazioni dalla Fed che dovrebbe alzare i tassi di 25 punti base, oltre a pubblicare le nuove previsioni economiche. L'attenzione principale resta al conflitto in Ucraina nell'attesa di spiragli di tregua mentre il presidente, Volodymyr Zelensky ha parlato di colloqui con la Russia più realistici. Positivi tanto i future sull'Europa, quanto quelli su Wall Street. Tra i dati macro attesi dall'Istat i dati su prezzi al consumo di febbraio. Dagli Stati Uniti i prezzi all'import, le vendite al dettaglio di febbraio e le scorte di petrolio.

L'allungo di Hong Kong, con rialzi oltre il 9%, traina i listini cinesi che chiudono sui massimi intraday recuperando gran parte delle perdite della vigilia: l'indice Composite di Shanghai balza del 3,48%, a 3.170,71 punti, quello di Shenzhen del 3,62%, a quota 2.086,24. L'euforia degli investitori è legata alle indicazioni emerse dal Comitato per la stabilità e lo sviluppo finanziario, presieduto dal vicepremier Liu He, che si è impegnato a mantenere stabili i mercati e a gestire i rischi del settore immobiliare, oltre a lavorare con la Sec americana contro il delisting di alcune società cinesi trattate a Wall Street.

La Borsa di Tokyo accelera sul finale di seduta, con gli acquisti che si concentrano sul settore dei trasporti e della ristorazione, in anticipazione della revoca dello stato di emergenza anti Covid in Giappone, e in attesa delle indicazioni dalla Federal Reserve americana, mentre non migliorano le aspettative di una cessazione delle ostilità nel conflitto in Ucraina. Il Nikkei mette a segno un progresso dell'1,64%, a quota 25.762,01, e un aumento di oltre 400 punti. Sul mercato dei cambi lo yen continua la svalutazione dello yen, ai minimi in 5 anni sul dollaro, a 118,20, e sull'euro a 129,80.