Tribunale, giornalista russa rischia 10 giorni di prigione

(ANSA) - MOSCA, 15 MAR - Maria Ovsyannikova, la giornalista russa che ha protestato in diretta tv contro la guerra in Ucraina rischia 10 giorni di carcere. Lo si apprende da fonti del tribunale di Mosca. L'udienza è in corso.

Durante l'udienza la giornalista si è dichiarata non colpevole di aver violato le leggi sulle manifestazioni. (ANSA).