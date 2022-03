Spagna, Sánchez disposto ad aumentare la spesa per la Difesa

(ANSA) - MADRID, 15 MAR - Il premier spagnolo Pedro Sánchez si è dichiarato disposto a favorire un aumento della spesa pubblica per la Difesa, in linea con le richieste della Nato e anche in virtù del conflitto in Ucraina. "Dobbiamo farlo", ha risposto il premier ieri sera in un'intervista concessa alla televisione La Sexta, a una domanda se ci fosse o meno necessità di aumentare la spesa per la difesa. "L'impegno del governo spagnolo è aumentare la spesa per la difesa fino al 2%", ha aggiunto.

Tuttavia, i soci di governo di Podemos, un partito di sinistra, storcono la bocca rispetto a questa prospettiva. "Ci sono altre priorità", ha affermato il portavoce Pablo Fernández, intervistato dalla televisione pubblica spagnola. (ANSA).