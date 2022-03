Qui Washington, Zelensky chiede la no-fly zone

Martin Luther King diceva "I have a Dream. Io vi vi dico: I have a need, quello di proteggere i cieli" dell'Ucraina. Volodymyr Zelensky rivolge al Congresso americano un accorato appello a fare di più: "Una no fly zone non è chiedere troppo", dice suggerendo come alternativa quella di "fornirci aerei e sistemi di difesa". In video collegamento da una Kiev "sotto assedio ma che non molla", il presidente ucraino chiede ai deputati e ai senatori di ricordare "Pearl Harbor e l'11 settembre. Siete stati attaccati dal cielo, noi siamo attaccati dal cielo da tre settimane". Zelensky mostra al Congresso un video del prima e dopo invasione per illustrare gli effetti della guerra e, in inglese, si rivolge direttamente a Joe Biden, al quale chiede di essere "leader di pace". L'appello del presidente ucraino a fare di più anche sul fronte delle sanzioni arriva mentre gli Stati Uniti e la Russia si parlano, in quello che è uno dei primi contatti dall'inizio della guerra. Il consigliere alla Sicurezza Nazionale Jake Sullivan ha infatti avuto un colloquio telefonico con il suo omologo russo, il generale Nikolay Patrushev. Nel corso della telefonata, Sullivan ha messo in guardia la Russia sulle "implicazioni e le conseguenze" dell'uso di armi chimiche, ribadito l'impegno americano ad aiutare l'Ucraina.