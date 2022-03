Qui Washington, Biden al bivio sul 2024

La popolarità di Joe Biden è in salita fra gli americani grazie alla risposta alla crisi in Ucraina. Ma non è chiaro se il maggiore gradimento si tradurrà in più voti per i democratici alle elezioni di metà mandato di novembre, e soprattutto nel 2024.

Il partito del presidente preme per riportare almeno in parte l'attenzione su temi di politica nazionale in vista di novembre con l'obiettivo di fare maggiore presa sugli americani sempre più preoccupati per il caro-vita che morde i portafogli.

Un compito non facile per la Casa Bianca impegnata su più fronti, in primis l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Biden ha più volte assicurato che farà il possibile contro la volata dei prezzi ma non c'è nessuna bacchetta magica che al momento possa controllarli. In più c'è da considerare l'effetto indiretto delle sanzioni imposte alla Russia che, secondo alcuni osservatori, rischia di aumentare le chance di una recessione americana.

Pur plaudendo a Biden sull'Ucraina, la maggioranza degli americani dubita che il presidente si ricandidi nel 2024 a causa dell'età avanzata sulla quale le molte crisi in corso rischiano di pesare sempre di più. Biden ha ora 79 anni ed è già il presidente più anziano della storia americana. Nel 2024 avrà 81 anni, forse - è il dubbio di molti elettori e osservatori politici - troppi per tenere il ritmo della presidenza soprattutto alla luce di un primo mandato che finora lo ha quasi 'consumato' .