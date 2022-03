Qui Parigi, guerra oscura campagna elettorale

La campagna presidenziale più breve e più in ombra della storia: in Francia mancano 26 giorni al primo turno elettorale per eleggere il capo dello stato e mai l'appuntamento fondamentale della politica francese era passato così sotto silenzio. Oscurata dalla guerra, la politica interna ha tentato di riprendersi i suoi spazi ieri sera in tv, in un'inedita sfida fra i candidati. Con il principale favorito, Emmanuel Macron, che ha rifiutato però di affrontare in diretta gli altri.

La tesi del presidente uscente è che mai i suoi predecessori hanno accettato di scendere in un'arena da candidato e al tempo stesso ancora in carica, rischiando di finire in una discussione da solo e contro tutti. Tutti gli avversari, staccati nettamente da Macron nei sondaggi, lo hanno accusato di rifugiarsi nei temi della guerra per sfuggire al confronto. Ma i sondaggi - che lo vedono ormai oltre il 30%, quasi al doppio rispetto alla principale inseguitrice, Marine Le Pen - gli danno per ora ragione.

Se Macron era nel mirino di tutti gli avversari, soprattutto all'estrema destra - la Le Pen con Eric Zemmour - e all'estrema sinistra - Jean-Luc Mélenchon, sono state rimproverate simpatie più o meno ostentate per Vladimir Putin nel passato. Al punto che nessuno dei tre ha accettato - ieri sera - di definirlo "dittatore", preferendo l'appellativo "autocrate" per definirne il carattere autoritario della sua leadership in Russia.