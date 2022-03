Qui Londra, Johnson gioca la carta araba

Londra guarda al Golfo Persico per porre fine alla "dipendenza" energetica dell'Occidente dalla Russia di Vladimir Putin dopo l'invasione dell'Ucraina. Ed è proprio il premier britannico Boris Johnson a ritagliarsi un ruolo importante a livello internazionale con una missione in Arabia saudita che prende il via nelle prossime ore.

L'obiettivo: affrontare e possibilmente porre le basi per risolvere il nodo cruciale dell'incremento di forniture di gas e petrolio alternative a quelle russe. Oltre alla necessità di contrastare il leader del Cremlino, c'è anche la questione impellente del caro energia e carburanti nel Regno. Lo ha ammesso anche il Cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, che parlando alla Camera dei Comuni ha ribadito gli sforzi messi in atto dal governo per aiutare i cittadini in difficoltà a fronte di bollette record e benzina sempre più costosa. E la sua proposta, mentre il premier va nel Golfo, è quella di puntare anche sui giacimenti del Mare del Nord. Tutto questo per liberarsi il più in fretta possibile dai legami economici con Mosca e per ovviare alle stesse conseguenze negative in patria delle misure contro Putin. Dentro l'esecutivo Tory c'è anche chi ritira fuori l'opzione del 'fracking', la controversa tecnica usata per l'estrazione dello shale gas, che aveva subito uno stop anche dopo le forti proteste degli ambientalisti. La missione araba di Johnson non è comunque esente da critiche, da parte di chi gli ricorda che non si può ignorare nei rapporti con Riad il dossier dei diritti umani. Intanto Londra prosegue nella sua offensiva a colpi di sanzioni a largo raggio contro la Russia.

Nel mirino è finita l'importazione di prodotti per un valore stimato nell'ultimo anno a 900 milioni di sterline, oltre il miliardo di euro, e in particolare la vodka, con un dazio aggiuntivo del 35%, e i beni di lusso, incluso l'import-export di veicoli costosi, sulla linea di quanto deciso di recente pure dall'Ue. Ma soprattutto si allunga la lista nera dei sanzionati con altri 350 nomi: fra loro ci sono politici russi di spicco (dopo i primi provvedimenti contro Vladimir Putin, Serghei Lavorv e altri) come l'ex presidente Dmitri Medvedev e l'attuale ministro della Difesa, Serghei Shoigu; nonché numerosi oligarchi del business in aggiunta a quelli già colpiti come Mikhail Fridman, Piotr Aven o Andrei Melnichenko. Sul fronte militare, Johnson mantiene sempre un ruolo di coordinamento come ha fatto oggi riunendo a Londra i leader nordici e baltici della Joint Expeditionary Force (Regno Unito, Danimarca, Islanda, Finlandia, Norvegia, Svezia, Olanda, Estonia, Lettonia e Lituania) in prima fila nella risposta anti Mosca. Nel corso della seduta, durante la quale era videocollegato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il premier ha ribadito la necessità di sostenere Kiev con l'invio di nuove armi.