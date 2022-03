Qui Berlino, soldi a truppe, esercito pronto

Le condizioni dell'esercito tedesco vanno migliorate, e i fondi promessi da OIaf Scholz andranno "subito messi a disposizione delle truppe". "Ma la Bundeswehr è pronta ad entrare in azione e a ottemperare i suoi doveri nell'ambito della Nato", ha sillabato oggi a Berlino l'incaricata per l'esercito del Bundestag Eva Hoegl. Il fondo speciale da 100 miliardi annunciato dal cancelliere sarà investito "in modo sensato" se arriverà quello che serve ad attrezzare adeguatamente i militari, e dunque per acquistare "giubbotti antiproiettile, elmetti, radiotrasmettitori, apparecchi per la visione notturna, ma anche imbarcazioni, navi, elicotteri, caccia di successiva generazione rispetto ai Tornado".

Parole che arrivano nel bel mezzo di un dibattito rilanciato dalla guerra in Ucraina sulle reali capacità operative della Bundeswehr, che per molti analisti non sarebbe in condizione di garantire la difesa del Paese. Intanto hanno fatto discutere in Germania anche le parole della socialdemocratica Saskia Esken, che in un talkshow televisivo ieri non ha escluso un intervento della Nato sollevando polemiche: "Siamo arrivati ad una situazione in cui non si dovrebbe mai dire di no su nulla, dal momento che non sappiamo come si svilupperanno le cose", ha detto, sottolineando che naturalmente "sarebbe un contributo all'escalation e per questo dobbiamo essere molto molto cauti". Parole fuorvianti, secondo il leader regionale bavarese della Csu Alexander Dobrindt, che ha invece escluso che la Nato possa intervenire. È stato poi l'ambasciatore ucraino in Germania Andrij Melnyk a riferire che la mediazione di Gerard Schroder da Vladimir Putin sia fallita.

"Anche se la speranza su questa iniziativa personale di Schroeder era minima la delusione è comunque grande, perché non ha avuto davvero nulla di utile o di concreto da riferire", ha affermato Melnyk . "Questa avanzata si è rivelata del tutto inutile e perfino senza senso, al fine di fermare la barbara iniziativa militare di Putin contro l'Ucraina. Questo è deplorevole". Per il diplomatico, che usa formulazioni sempre molto schiette, "l'Ucraina ha bisogno con urgenza di mediatori onesti".