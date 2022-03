Parigi, a 133 anni la Tour Eiffel cresce ancora

(ANSA) - PARIGI, 15 MAR - Centotrentatre anni e ancora piu' vicina alle stelle: la Tour Eiffel - il celebre monumento parigino tra i simboli piu' importanti della Francia - 'cresce' di altri sei metri, svettando a 330 metri di altezza contro i 324 precedenti. Oggi, sotto allo sguardo ammirato di passanti e turisti, un elicottero ha posato in cima alla Dama di Ferro una nuova antenna di 6 metri che permetterà la copertura radio del sistema digitale DAB+ in città e in tutta la regione Ile-de-France.

La vertiginosa operazione degna di un film d'avventura ha richiesto l'accordo del comune di Parigi, del ministero della Cultura e della prefettura di polizia di Parigi. In tutto, ci sono voluti circa 15 minuti affinché l'elicottero depositasse l'antenna sul monumento tra i piu' visitati al mondo mentre un tecnico attendeva arroccato in cima per fissarla saldamente alla struttura portante. E' la prima volta che un nuovo equipaggiamento viene sistemato con un elicottero sopra alla torre.

Preparata per "oltre un anno", l'operazione è costata circa un milione di euro. "E' una grande fierezza. un momento storico, poco frequente nella storia della Tour Eiffel". Il monumento "si riallaccia cosi' con la sua storia, quella di un luogo di sperimentazione tecnologica e scientifica"; ha detto alla stampa il presidente della Société d'Exploitation de la Tour Eiffel (Sete), Jean-Francois Martins.

Il monumento concepito dal grande ingegnere Gustave Eiffel in vista dell'esposizione universale del 1889 avrebbe dovuto essere smantellata venti anni dopo ma venne ''salvata'' proprio per la sua funzione di 'antenna' radio', anzitutto militare, precisa Martins. La precedente antenna venne posta sul vertice della Torre nel 2000 per la diffusione del digitale terrestre. La Tour Eiffel è stata recentemente illuminata con i colori e le dodici stelle dell'Unione europea, in occasione della presidenza di turno francese dell'Ue cominciata il primo gennaio 2022. (ANSA).