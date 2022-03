Cina, Usa decidano in fretta su dossier nucleare Iran

(ANSA) - PECHINO, 15 MAR - Sul dossier nucleare dell'Iran, il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian ha auspicato l'aumento degli "sforzi diplomatici per un consenso sulle questioni in sospeso in tempi brevi. In quanto iniziatori della crisi nucleare iraniana, gli Usa dovrebbero prendere una decisione politica quanto prima e rispondere alle legittime preoccupazioni dell'Iran". I negoziati sulla ripresa dell'attuazione del Piano d'azione congiunto globale sul dossier "sono entrati nella fase finale: tutte le parti hanno raggiunto un consenso su gran parte del testo, ma ci sono ancora questioni individuali da risolvere", ha aggiunto. (ANSA).