Qui Washington, Zelensky parla al Congresso il 16

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky interverrà al Congresso degli Stati Uniti mercoledì 16 marzo, mentre cresce la pressione bi-partisan su Joe Biden per la fornitura di più armi e jet da combattimento a Kiev. Intanto a Roma il consigliere per la Sicurezza nazionale americana Jake Sullivan sta incontrando in un hotel il responsabile della politica estera del partito comunista cinese Yang Jiechi.

"Non vediamo l'ora di ascoltare il presidente Zelensky al Congresso e di trasmettere il nostro sostegno al popolo ucraino che sta difendendo con coraggio la democrazia", annunciano in una nota congiunta la speaker della Camera Nancy Pelosi e il leader dei democratici al Senato Chuck Schumer. L'intervento virtuale del presidente ucraino si terrà alle 9 ora locale, le 14 in Italia. Nell'ultima conversazione telefonica con Biden, Zelensky ha rinnovato la sua richiesta di aumentare la pressione sulla Russia e imporre ulteriori sanzioni a Mosca prendendo di mira non solo le elite del Cremlino e della Duma, ma anche i componenti dei governi regionali. Anche dal Congresso si alza un coro di voci bipartisan che chiede a Biden di fare di più per aiutare l'Ucraina. Il senatore repubblicano Rob Portman ha esortato il presidente a inviare aerei da combattimento, mentre un altro gruppo di 58 legislatori ha chiesto all'amministrazione Usa di cercare di facilitare l'accordo per i jet polacchi. In un tweet nelle ultime ore Biden ha assicurato che Washington sta lavorando "in stretta collaborazione con alleati e partner per assicurarci che il popolo ucraino possa difendere la propria nazione" sottolineando che "gli Stati Uniti hanno stanziato nell'ultimo anno oltre 1,2 miliardi di dollari in assistenza alla sicurezza all'Ucraina".

Intanto a Roma sono in corso in uno strettissimo riserbo i colloqui di alto livello tra Washington e Pechino dopo le indiscrezioni secondo le quali la Cina ha fornito aiuti militari ed economici a Mosca. Alla vigilia dell'incontro con il rappresentante cinese Sullivan ha detto molto chiaramente che se Pechino offrirà un'ancora di salvezza alla Russia subirà gravi conseguenze.