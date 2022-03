Qui Pechino, Usa chiariscano su biolaboratori

Le attività militari biologiche in Ucraina "sono una preoccupazione comune della comunità internazionale: secondo le informazioni rilasciate di recente, dozzine di laboratori biologici nel Paese sono gestiti per ordine del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e gli Usa hanno investito più di 200 milioni di dollari nelle loro attività". Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian ha attaccato duramente le operazioni americane in Ucraina, supportando le "preoccupazioni" denunciate dalla Russia nel Consiglio di sicurezza dell'Onu. "La ricerca statunitense mira a creare un meccanismo per la diffusione segreta di agenti patogeni mortali. Secondo funzionari, la Russia ha trovato più di 30 laboratori biologici appartenenti agli Stati Uniti in Ucraina. La distruzione di emergenza è stata effettuata sui pertinenti laboratori, ma sono state trovate tracce di peste, antrace e altri agenti patogeni".

Il sottosegretario di Stato americano Victoria Nuland ha riconosciuto che l'Ucraina dispone di "strutture di ricerca biologica" e che gli Stati Uniti stanno lavorando con la parte ucraina su come prevenire qualsiasi di quelle "ricerche materiali" dalla caduta nelle mani delle forze russe. Zhao ha poi citato le denunce dei media Usa contro le menzogne del governo degli Stati Uniti, le raccomandazioni dell'Oms per distruggere i patogeni ad alto rischio immagazzinati nei laboratori di salute pubblica del Paese e i documenti cancellati dal sito web dall'ambasciata Usa in Ucraina. Un piccolo corto circuito è maturato quando il giornalista della Bbc ha fatto notare che tutti i documenti sono ancora disponibili sul sito della rappresentanza diplomatica Usa chiedendo chiarimenti sull'eventuale esistenza di altro materiale informativo sul tema. Ne è nato un breve e intenso botta e risposta fino a quando Zhao, incalzato, ha tagliato corto: "Ho appena chiarito la posizione della Cina".