Qui Pechino, 'noi una potenza responsabile'

Gli Stati Uniti, "e soltanto gli Stati Uniti, hanno creato la 'crisi ucraina' e ora, invece di agire come potenza responsabile, stanno tentando di nascondere la propria colpa con la disinformazione": al contrario, l'approccio della Cina, che ha "avuto stretti contatti con tutte le parti e che ha lavorato per persuadere e incoraggiare i colloqui, è responsabile e riflette veramente il ruolo di una grande potenza". Il Quotidiano del Popolo, la voce del Partito comunista cinese, attacca gli Usa frontalmente con un commento a firma di Zhong Sheng, uno pseudonimo ufficiale usato per temi importanti sugli affari internazionali e su cui la dirigenza desidera esprimere la propria opinione, accusando i media americani e "alcuni politici statunitensi" di "usare la questione ucraina per fabbricare e diffondere informazioni false in un modo da ricordare la storia disonorevole della parte americana e il modo in cui ha usato le voci per condurre le guerre". Ad esempio, con la fiala di polvere bianca mostrata il 5 febbraio 2003 dall'allora segretario di Stato americano Colin Powell al Consiglio di sicurezza dell'Onu come prova che Saddam Hussein stava sviluppando in Iraq armi di distruzione di massa. Oppure, più di recente, con le informazioni false fatte trapelare ad arte sulla richiesta della Russia alla Cina di assistenza anche militare. Il commento dà un'opinione sull'invasione dell'Ucraina contraria a quella di gran parte della comunità internazionale che l'ha vista come un frutto dell'aggressione russa e delle ambizioni personali di Vladimir Putin, e una lettura sugli Stati Uniti responsabili del peggioramento della situazione brandendo il "bastone delle sanzioni". Proprio queste ultime "non sono mai un modo efficace per risolvere i problemi e portano solo serie difficoltà alle economie e ai mezzi di sussistenza dei Paesi interessati, aggravando ulteriormente la divisione e il confronto". Il commento del Quotidiano del Popolo sembrerebbe sposare strategicamente la narrativa antiamericana, la stessa finora seguita dai media cinesi a favore della propaganda russa.