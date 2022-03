Qui Parigi, tutto pronto per 100.000 rifugiati

La Francia ha annunciato oggi di avere i mezzi per accogliere ed ospitare "fino a 100.000" rifugiati dal conflitto in Ucraina. Non solo, diversi ministri del governo hanno confermato che lo stato si prepara anche ad "accoglierne di più". Al momento, sono soltanto 13.500 i rifugiati ucraini individuati in Francia nelle ultime 2 settimane, secondo quanto riferito dal ministro dell'Interno, Gèrald Darmanin. "Possiamo accoglierne oggi fino a 100.000 sul territorio nazionale - ha aggiunto il responsabile dell'Interno - è un grosso sforzo che hanno fatto lo stato e gli enti locali.

Continuiamo a lavorare su scenario in cui potremo accoglierne di più".

Un altro ministro, il responsabile dell'Economia, Bruno Le Maire, ha fatto sapere che nelle prossime ore Parigi sottoporrà all'Unione europea "diverse decine" di nuovi nomi di personaggi vicini a Vladimir Putin da aggiungere alla lista delle persone colpite da sanzioni per l'invasione dell'Ucraina. "Trasmetteremo diverse decine di nomi di personalità russe alla Commissione europea - ha detto il ministro - affinché siano loro applicate le sanzioni". "Queste persone o i loro familiari - ha continuato Le Maire - sono state identificate dai servizi di informazione finanziaria francesi come proprietari di beni in Francia".

"Sferriamo colpi contro l'economia russa - ha detto ancora il ministro - colpi robusti. Tutte le opzioni sono ancora sul tavolo" per rafforzare le sanzioni già adottate.