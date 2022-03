Qui Berlino, parte riarmo con 35 caccia F35

Il riarmo della Germania, annunciato da Olaf Scholz in Parlamento con la grande svolta sulla sicurezza del Paese, vede le sue prime mosse concrete: Berlino comprerà fino a 35 caccia F35 dagli americani per ammodernare il suo esercito attrezzato in modo obsoleto. E mercoledì prossimo il ministro delle finanze presenterà la bozza di bilancio in cui si prevede un investimento del 2% del pil in difesa, per la prima volta. Il cancelliere è stato oggi ad Ankara per una bilaterale con Erdogan, nell'ambito dei grandi sforzi diplomatici per porre fine alla guerra di Putin: "Ogni volta che un missile viene lanciato la Russia si allontana di più dalla comunità internazionale", ha affermato. "Serve un immediato cessate il fuoco e vanno aperti i corridoi umanitari". Intanto nella Repubblica federale è ancora molto forte il dibattito pubblico sull'embargo di petrolio e gas russo, su cui la Germania frena: "Dobbiamo assolutamente evitare che Putin trionfi, comminando sanzioni che poi dovremmo ritirare perché non sostenibili", ha spiegato il vice cancelliere verde Robert Habeck in tv. Ed aveva quasi le lacrime agli occhi quando, incalzato dalla giornalista, ha risposto: "se lo facessimo subito ci sarebbe un stop delle consegne, e questo significherebbe la disoccupazione di massa, e la povertà nel nostro Paese.

La gente non potrebbe riscaldare le case e non potrebbe usare più l'auto". "Ogni giorno che passa siamo un po' più indipendenti dal gas e dal petrolio russo, ma non lo siamo ancora. E anche se questo è amaro e moralmente non bello, bisogna ammettere che le cose stanno cosi", ha concluso. La pressione sul governo è molto forte, e cresce da più fronti. Da Kiev continuano ad arrivare aspri rimproveri e la richiesta di fare di più per sostenere l'Ucraina contro l'assalto russo. Sul fronte interno, si teme il forte impatto della guerra sull'economia del Paese. Il ministro delle Finanze Christian Lindner ha annunciato un pacchetto per alleggerire gli effetti della crisi sui tedeschi: c'è anche un grande sconto sulla benzina, a carico dello Stato, che dovrebbe garantire ai cittadini di pagare sotto i 2 euro a litro, con un risparmio di circa 20 centesimi. I numeri ufficiali della misura non sono però ancora noti. I rifugiati arrivati finora ufficialmente in Germania sono 147 mila e la gestione dell'emergenza è logisticamente molto difficile, con la città di Berlino in difficoltà da giorni.