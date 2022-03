Kiev, boicottare le società internazionali rimaste in Russia

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha fatto appello per un boicottaggio globale delle società internazionali che hanno mantenuto aperte le loro attività in Russia. Lo riporta il Guardian sottolineando che Kuleba ha anche chiesto ai porti internazionali di bloccare il passaggio alle navi e alle merci russe.

"Le imprese internazionali devono lasciare la Russia, sia per ragioni morali che pratiche", ha aggiunto Kuleba. (ANSA).