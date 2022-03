Un migliaio all'Arco della Pace a Milano contro la guerra

Sono circa un migliaio le persone che si sono ritrovati all'Arco della Pace di Milano, per manifestare contro l'invasione russa in Ucraina e per il disarmo. Una manifestazione diversa da quella organizzata da esponenti della comunità ucraina che da piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale, è partita in corteo verso piazza Duomo. La manifestazione dell'Arco della pace, organizzata da 'Milano antifascista antirazzista meticcia e solidale' si è mossa verso Largo Cairoli, da dove partirà una più ampia manifestazione sabato prossimo e da lì verrà confermata l'intenzione del movimento di scendere in piazza tutti i sabati fino al termine della guerra. Diverse le realtà milanesi che hanno aderito all'iniziativa, dal Partito della Rifondazione Comunista alla Casa delle Donne, da Potere al Popolo all'Arci, fino a Sinistra Italiana. Numerosi anche gli striscioni inneggianti al pacifismo, tra i quali quelli che recitano "Stop war fermare la guerra", "Disertori delle vostre guerre", "Noi non ci arruoliamo", oltre a un lungo striscione arcobaleno con la scritta Pace. Scarsa, invece, la presenza dei profughi provenienti dall'Ucraina, che si sono invece ritrovati in una manifestazione in corso in piazza Duca d'Aosta.