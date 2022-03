Ucraina, eBay sospende tutte transazioni a indirizzi russi

(ANSA) - NEW YORK, 12 MAR - Ebay sospende tutte le transazioni con indirizzi russi. "Siamo con l'Ucraina e stiamo prendendo misure per aiutare la popolazione", afferma il sito web di vendita e aste online alla Bbc, annunciando la sospensione delle transazioni russe e mettendo in guardia della possibilità che quelle con indirizzi ucraini potrebbero incontrare ritardi. (ANSA).