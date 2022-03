Qui Londra: nuove accuse a BoJo per lord Lebedev

Nel clima sempre più teso nel Regno Unito per il conflitto in corso in Ucraina e per il sistema di sanzioni messo in campo da Londra contro oligarchi e figure collegate al Cremlino, si accende la polemica per i rapporti tra il premier Boris Johnson e l'editore russo-britannico Ievgheni Lebedev, 41 anni, che è figlio dell'oligarca russo Aleksandr, il 62enne ex ufficiale del Kgb e comproprietario del giornale moscovita Novaja Gazeta, la testata anti-Putin per cui scriveva Anna Politkovskaia.

Il Sunday Times è tornato oggi, dopo l'articolo della scorsa settimana, sulla questione della sua nomina nel 2020 a lord, che sarebbe stata possibile grazie all'intervento personale del primo ministro nonostante le riserve emerse da parte dei servizi segreti per ragioni di sicurezza nazionale. Il domenicale parla di forti dubbi sul conto di Lebedev espressi già nel 2013 dall'allora capo dell'MI6, Sir John Sawers, e fortemente legati alla stretta parentela con un ex agente segreto. Queste nuove rivelazioni hanno spinto il leader dell'opposizione laburista, Keir Starmer, ad affermare che il premier Tory (che aveva proposto la candidatura a membro della House of Lords) "deve rispondere a una serie di domande molto importanti" sulla vicenda, sebbene "non si debbano demonizzare le persone solo perché russe".

Venerdì, Lord Lebedev aveva respinto le accuse affermando sul sito dell'Evening Standard, giornale di sua proprietà, di "non essere un agente" al servizio di Mosca, anzi, di sentirsi a casa nel Regno Unito, dove vive da quando aveva otto anni. E Micheal Gove, ministro per il Levelling Up (il rilancio delle aree più depresse), oggi è intervenuto in sua difesa, affermando che c'è una "distinzione da fare'' tra lui e il padre oligarca, e che, per quanto lo riguarda, non è mai venuto a conoscenza di "nessuna preoccupazione specifica in materia di sicurezza" sul conto dell'editore cresciuto a Londra. Lo stesso ministro ha annunciato che verranno offerte 350 sterline (420 euro) al mese alle famiglie britanniche disposte ad aprire le loro case (almeno per sei mesi) alle persone in fuga dalla guerra in Ucraina. E' questo uno dei punti fondamentali del nuovo programma di accoglienza del governo Johnson, chiamato Homes for Ukraine, che punta a far arrivare nel Paese "decine di migliaia" di persone. Gove ha anticipato questa importante misura contenuta nel piano che sarà presentato ufficialmente domani.

Questo a fronte delle critiche rivolte all'esecutivo da più parti, dalla Francia e in patria dall'opposizione laburista, sul numero di persone sino ad ora accolte, molto più basso rispetto a quanto fatto dagli altri Paesi in Europa. Gove ha affermato che negli ultimi giorni il lavoro dell'Home Office nel concedere i visti ai profughi, in base all'altro programma di accoglienza basato sugli ucraini che hanno parenti nel Regno, ha permesso di offrire asilo a 3mila persone. Questo però non ha fermato le accuse del leader laburista: Starmer ha parlato di gestione "imbarazzante" della crisi umanitaria da parte dell'Home Office guidato dalla ministra Priti Patel.