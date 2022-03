Qui Washington, Biden pensa a taglio tasse benzina

Il caro-benzina preoccupa la Casa Bianca. Impegnato a isolare la Russia dal palcoscenico internazionale per l'invasione dell'Ucraina, Joe Biden non perde di vista la volata dei prezzi negli Stati Uniti e il malcontento degli americani alle prese con un'inflazione ai massimi da 40 anni.

Il presidente americano è infatti consapevole degli effetti che il crescente disagio potrebbe avere sulle elezioni di metà mandato di novembre, alle quali i democratici già si affacciano in difficoltà. E proprio per questa valuta una sospensione temporanea delle tasse sulle benzina per andare incontro alle necessità degli americani. E' una delle "diverse ipotesi" in considerazione, ammette il segretario al Tesoro Janet Yellen. Allo stesso tempo i democratici in Congresso lavorano a un provvedimento per tassare le grandi aziende petrolifere, che stanno manicando utili con la volata delle quotazioni del greggio. L'ipotesi al vaglio è imporre una tassa del 50% al barile sulla differenza di prezzo fra l'attuale costo del petrolio per barile e il prezzo medio fra il 2015 e il 2019. Una mossa che si tradurrebbe in 45 miliardi di dollari di entrate fiscali l'anno da distribuire direttamente fra gli americani. Fra gli obiettivi della proposta c'è quello di incentivare le aziende a mettere un tetto sui prezzi.

A fronteggiare la galoppata dell'inflazione si prepara la Fed, attesa in settimana al banco di prova del suo primo rialzo dei tassi di interesse dalla pandemia. Il costo del denaro è atteso salire di un quarto di punto nonostante le incertezza sull'economia legate al conflitto in Ucraina.