Qui Londra, tragedia Kiev oscura emergenza Covid

L'emergenza pandemia cede il passo a quella legata alla tragedia ucraina anche per il ministero della Sanità britannico. Il cui titolare, Sajid Javid, ridimensiona per ora a un trend "modesto" la risalita dei contagi da Covid registrata negli ultimi giorni nel Regno Unito, come in altri Paesi, sottolineando la tenuta complessiva della copertura immunitaria garantita dai vaccini e dalle dosi booster di massa almeno nel contenimento dei casi gradi e del tasso di mortalità: "stabili" ai minimi, assicura, lasciando intendere di non vedere ad oggi ragioni per rimettere in dubbio la revoca totale di ogni restrizione in vigore ormai da tempo sull'isola. Ecco quindi che Javid si concentra piuttosto sulla risposta all'invasione russa dell'Ucraina. Che per il suo dicastero significa l'invio di sei nuovi aerei cargo "con aiuti ed equipaggiamento medico" in partenza dal Regno verso Kiev.

L'annuncio arriva a margine di una visita al Birmingham Children's Hospital, in Inghilterra centrale, dove il ministro di Boris Johnson coglie l'occasione per condannare come "crimini di guerra" gli attacchi ai danni di "25 strutture sanitarie ucraine" attribuiti finora alle forze di Mosca: incluso quello denunciato contro il reparto di pediatria e maternità dell'ospedale di Mariupol. "Crimini di guerra per i quali la Russia pagherà", aggiunge, non senza ammonire "Vladimir Putin a fermare l'aggressione".

"Un'aggressione" che tuttavia, secondo l'intelligence di Londra prosegue, anzi rivela segni d'una potenziale ulteriore escalation nell'assedio di Kiev. E contro cui il premier Boris Johnson insiste a promuovere la necessità di un fronte sempre più unito della Nato e degli altri alleati sul terreno delle sanzioni, delle pressioni politico-diplomatiche, di un sostegno militare "difensivo" all'Ucraina. Come conferma in sintonia con l'omologo della vicina Irlanda, Micheal Martin, giunto a Londra per una visita che sancisce pure un clima nuovo sui contenziosi residui del dopo Brexit (in primis sul protocollo nordirlandese): avviati forse a soluzioni di compromesso in un tempo in cui - nota Martin - "la logica di una forte partnership fra Gran Bretagna e Ue" per la sicurezza comune si dimostra la cosa "davvero importante".