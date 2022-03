Qui Berlino, pressing di Scholz per la tregua

Olaf Scholz ed Emmanuel Macron hanno parlato di nuovo al telefono con Vladimir Putin e lo hanno incalzato per arrivare a una "tregua immediata". Del colloquio di circa 75 minuti ha dato notizia prima il Cremlino, e poi la cancelleria tedesca, che ha sottolineato la richiesta "di un ingresso nella soluzione diplomatica" della guerra in Ucraina. Nel comunicato del portavoce Steffen Hebestreit si fa riferimento anche a "contenuti" della telefonata su cui i tre leader "hanno concordato di mantenere il silenzio". Scholz in mattinata aveva sentito anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, per chiedere della situazione, e i due si manterranno in contatto. Kiev è da giorni di nuovo in pressing sui tedeschi, per ottenere aiuti più consistenti sul piano militare e una linea ancor più intransigente sulle sanzioni. Per Zelensky, la Germania dovrebbe promuovere l'embargo delle importazioni del gas e del petrolio russo, ma Berlino frena perché teme di finire in una sorta di blackout nel giro di alcune settimane. Mentre sono in corso gli sforzi diplomatici per provare a fermare l'assalto della Russia dello zar, si rafforza anche l'impegno tedesco sul fronte dell'accoglienza dei rifugiati. La ministra Annalena Baerbock è volata in Moldavia, dove ha annunciato l'avvio di un ponte aereo, per portare dalla piccola repubblica 2500 ucraini direttamente in Germania. Un'iniziativa concordata con la ministra dell'Interno Nancy Faeser, alle prese da giorni con il coordinamento dei Laender per il flusso ininterrotto di persone, che arrivano sui treni nella Repubblica federale (dai 10 ai 14 mila al giorno a Berlino). Baerbock ha annunciato anche un aiuto finanziario per la Moldavia, che oltre ai 5 milioni di euro stanziati dall'Ue per far fronte all'emergenza, ne riceverà altri 3 messi versati da Berlino.