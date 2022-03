Ucraina, Russia chiede riunione Consiglio sicurezza Onu

(ANSA) - NEW YORK, 10 MAR - La Russia ha chiesto una riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu per discutere le "attività biologiche militari americane in Ucraina". Lo afferma Dmitry Polyanskiy, della missione permanente russa alle Nazioni unite.

"Il mondo deve sapere. Noi tutti stiamo affrontando uno stato terrorista": è l'atto di accusa contro Mosca del presidente ucraino Volodymyr Zelensky nell'ultimo video divulgato sui social in cui parla della disperata situazione di Mariupol.

"Qualunque cosa succeda, cercheremo di assicurare tutti gli aiuti umanitari di cui la gente ha bisogno", afferma Zelensky.

