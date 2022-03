Ucraina: primi attacchi nell'ovest, a Lutsk

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - I media dell'Ucraina hanno riferito di esplosioni a Lutsk, nel nordovest del Paese, così come a Dnipro, una città dell'entroterra situata sul fiume Dnepr, nella parte centro orientale dell'Ucraina.

Lo riferisce la Bbc, sottolineando che in queste città non c'erano stati bombardamenti russi finora. L'attacco a Lutsk ha preso di mira un aeroporto, secondo gente del posto. E ci sono anche notizie che l'attacco avrebbe colpito una fabbrica, unico luogo in cui è possibile riparare alcuni motori di aerei da combattimento. (ANSA).