Ucraina, il G7 pronto a ritorsioni commerciali sulla Russia

Gli Stati Uniti sarebbero pronti, insieme al G7 e all'Unione europea, a togliere alla Russia lo status di 'nazione più favorita', spianando la strada all'imposizione di dazi su esportazioni che vanno dall'energia alle materie prime, dai metalli preziosi ai fertilizzanti.

Lo scrive la France Presse citando fonti vicine al dossier.

Il presidente degli Usa Joe Biden dovrebbe annunciare alle 16,15 ora europea "azioni per continuare a mettere la Russia di fronte alle sue responsabilità per una guerra non provocata e non giustificata in Ucraina", dice una delle fonti.

La clausola di nazione più favorita impegna ad accordare ad un Paese terzo condizioni commerciali tanto favorevoli quanto quelle già concordate fra i Paesi coinvolti.