Ucraina, G7: 'Nuove sanzioni al più presto'

I Paesi del G7 si impegnano a prendere "al più presto possibile ulteriori misure per isolare ulteriormente la Russia dalle nostre economie e dal sistema finanziario internazionale" E' quanto si legge nel comunicato finale del G7.

Il G7 "prenderà misure per togliere alla Russia lo status di nazione più favorita, revocando importanti benefici dalla sua appartenenza al Wto" e "saluta la preparazione in corso di una ampia coalizione di membri del Wto che annuncia la revoca da tale status". Lo si legge in una nota dei leader del G7 pubblicata dalla presidenza tedesca. "Stiamo lavorando collettivamente per prevenire che la Russia ottenga finanziamenti dalle principali istituzioni multilaterali, incluso il Fmi, la Banca mondiale e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo".

I Paesi del G7 hanno "reso operativa" la task force per colpire gli asset delle elite russe che "sostengono la macchina da guerra di Putin", e "si assicureranno che le elite, gli intermediari e gli oligarchi siano privati dell'accesso a beni e asset di lusso", si legge nel comunicato dei leader del G7.

"Restiamo risoluti a isolare ulteriormente la Russia dai nostri sistemi economici e dal sistema finanziario internazionale. Di conseguenza ci impegniamo ad adottare nuove misure il prima possibile", si legge in uno statement dei leader del G7.