Qui Berlino, stop gas provocherebbe blackout

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz a Versailles ribadisce che la Germania e l'Europa non disporranno l'embargo del gas e del petrolio russo. Ma è la sua ministra degli Esteri, dai Balcani, a spiegare a chiare lettere il perché, chiarendo che gli effetti molto pesanti si avvertirebbero a stretto giro. "Se lo stop alle importazioni del gas russo servisse a chiudere questa guerra domani, lo faremmo", ha affermato infatti. Ma vanno chiarite le conseguenze, ha poi aggiunto: "Se si fermasse dall'oggi al domani qualsiasi importazione di energia, questo significherebbe che in un paio di settimane non avremmo più elettricità e riscaldamento".

"Quanti giorni potremmo sopportare che la gente non possa più andare a lavoro, che negli asili infantili non ci sia la corrente, che non possiamo far funzionare davvero gli ospedali?" Scenari che turbano anche il mondo economico, e l'industria tedesca, mentre l'esecutivo lavora a un nuovo scudo per le imprese (come avvenne per il Covid) e, stando ad Handelsblatt, anche a uno "scudo per l'energia". Gli effetti più tangibili della guerra in Ucraina si vedono, in queste ore e in questi giorni, innanzitutto nella capitale: la sindaca di Berlino ha lanciato un allarme sui rifugiati. "Siamo al punto che ogni sera abbiamo bisogno di 1000 letti", aveva detto ieri nel Senato locale, prima di far chiedere aiuto all'esercito e di sentirsi rispondere che ha i militari, al momento, hanno altro a cui pensare. Berlino è segnata anche da un altro fatto di cronaca: ieri notte c'è stato un attacco incendiario alla scuola privata russo- tedesca del quartiere di Marzahn. Vista l'ora nessuno è rimasto ferito. Ma il governo ha rimarcato in conferenza stampa: "Non è la guerra del popolo russo questa, è la guerra di Putin".