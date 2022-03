Putin, ci sono progressi nei colloqui tra Russia e Ucraina

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - "Ci sono alcuni progressi nei colloqui russo-ucraini, che si svolgono praticamente ogni giorno". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin incontrando il leader bielorusso Lukashenko, secondo quanto riferisce la Tass.

"Alcuni progressi sono stati compiuti nei colloqui con l'Ucraina. Senza dubbio - ha detto Putin rivolgendosi a Lukashenko - ti informerò sulla situazione in Ucraina, in primo luogo sull'andamento attuale dei negoziati che vengono condotti praticamente su base giornaliera. Come mi hanno riferito i nostri negoziatori, c'è stato qualche sviluppo positivo". (ANSA).