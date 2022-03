Navalny, 'russi protestate contro la guerra ogni settimana'

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Il leader dell'opposizione russa Alexey Navalny invita dal carcere i russi a scendere in piazza e protestare contro la guerra ogni fine settimana a partire dal prossimo.

"Il pazzo maniaco Putin verrà fermato prima se il popolo della Russia si opporrà alla guerra - scrive su Instagram attraverso suoi collaboratori, citato dal Guardian - Dovete andare alla dimostrazioni contro la guerra tutti i weekend, anche se sembra gli altri se ne sono andati o si sono impauriti.

Siete la spina dorsale del movimento contro la guerra e la morte".

Secondo il sito di monitoraggio sui diritti civili OVD-Info 13.908 persone sono state arrestate in Russia durante le proteste contro la guerra in Ucraina. (ANSA).