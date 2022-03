Macron, 'non siamo in guerra ma pronti a nuove sanzioni'

(ANSA) - VERSAILLES, 11 MAR - "Non siamo in guerra con la Russia. Sul terreno c'è una guerra ma noi non siamo in guerra.

Non abbiamo una risposta sul teatro di guerra, perché non siamo in guerra sul terreno. Ma non escludiamo ulteriori sanzioni, se la cose continuano così sul piano militare prenderemo sanzioni ulteriori": lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron al termine del vertice Ue a Versailles. (ANSA).