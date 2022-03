Istanbul paralizzata dalla neve

(ANSA-AFP) - ANTALYA, 11 MAR - Una forte nevicata che a partire da mercoledì notte si è abbattuta su Istanbul sta continuando a provocare forti disagi nei trasporti. La maggiore compagnia aerea turca Turkish Airlines ha fatto sapere di aver cancellato oggi 213 voli da e per Istanbul, anche nella giornata di domani 180 voli sono stati annullati e possibili cancellazioni sono previste per domenica. Anche la compagnia low-cost Pegasus airlines ha annullato almeno 30 voli in programma oggi. Da giovedì scuole e università sono chiuse e gli impiegati statali sono stati esonerati dal recarsi in ufficio fino a lunedì. La nevicata ha creato problemi di traffico e nella giornata di oggi ingorghi si sono visti nelle principali arterie stradali della città sul Bosforo mentre la prefettura ha invitato la cittadinanza a non uscire in macchina se non per forti necessità. Secondo le previsioni la forte nevicata potrebbe continuare fino a domenica.

Una forte nevicata di due giorni aveva completamente paralizzato Istanbul meno di due mesi fa, a fine gennaio, creando forti disagi nella più grande città di Turchia che ospita ufficialmente quasi 16 milioni di persone. (ANSA-AFP).