Covid: Gb, presto quarta dose over 75 e immunodepressi

(ANSA) - LONDRA, 11 MAR - Il Regno Unito si prepara ad avviare la somministrazione di un "secondo booster" (quarta dose) di vaccini anti Covid a tutti gli ultra settantacinquenni, agli immunodepressi e agli ospiti delle case di riposo "nelle prossime settimane". come raccomandato di recente dai consulenti medici dell'esecutivo. Lo ha confermato Sajid Javid, ministro della Sanità del governo di Boris Johnson, interpellato a Birmingham sulla ripresa di contagi e ricoveri negli ultimi giorni sull'isola come in altri Paesi. Javid ha aggiunto che i dati sono sotto costante "sorveglianza", ma che la scenario rispetto ai casi gravi appare al momento "stabile". (ANSA).