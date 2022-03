Cile: Gabriel Boric è il nuovo presidente della repubblica

Gabriel Boric Font ha giurato oggi a Valparaiso quale presidente della Repubblica del Cile, succedendo per i prossimi quattro anni all'uscente Sebastián Piñera.

Boric, 36 anni, è stato un leader delle proteste studentesche cilene, ed è il più giovane presidente della storia cilena.

Accompagnato dagli applausi dei circa 500 invitati speciali della cerimonia Boric è salito sul podio dove ha stretto la mano a Piñera.

Successivamente il presidente del Senato ha chiesto di "giurare o promettere" di voler rispettare l'indipendenza della Nazione, la costituzione e l'incarico di presidente, a cui Boric ha risposto: "Davanti al popolo e ai popoli del Cile, lo prometto!".

Successivamente Piñera si è tolto la fascia presidenziale blu, bianca e rossa, consegnandola al presidente del Senato Alvaro Elizalde che ne ha posta una nuova a Boric. A questo punto, come ultimo atto della sua presidenza Piñera ha collocato sulla Fascia del nuovo capo dello stato la 'Piocha de O'Higgins', una stella metallica a cinque punte considerata come il vero simbolo del potere presidenziale. Terminata la cerimonia, sono risuonate nella sala le note dell'inno nazionale cileno accompagnato ad alta voce da un Boric, visibilmente emozionato. Il nuovo capo dello Stato ha quindi assistito al giuramento dei ministri del suo governo, in maggioranza donne e con la nipote del defunto presidente Allende, Maya Fernández Allende, quale ministra della Difesa.