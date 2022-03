Arabia Saudita: rilasciato dopo 10 anni il blogger Badawi

(ANSA) - MONTREAL, 11 MAR - Il blogger saudita Raif Badawi è stato rilasciato dal carcere in Arabia Saudita dopo aver scontato una condanna a 10 anni per aver sostenuto la fine dell'influenza religiosa sulla vita pubblica, ha reso noto oggi sua moglie. "Raif mi ha chiamato. È libero", ha detto all'Afp sua moglie, Ensaf Haidar, che vive in Canada con i loro figli.

