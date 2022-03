Al via seconda giornata vertice Versailles, presente Lagarde

(ANSA) - VERSAILLES, 11 MAR - E' iniziata - con live ritardo dato che la prima sessione è terminata solo a notte fonda - la seconda giornata del vertice dei leader europei a Versailles. La sessione, che si svolge nella Galleria degli Specchi della Reggia francese, sarà incentrata sugli aspetti economici legati alla guerra in Ucraina e sarà fatto un punto anche sulla revisione della governance economica europea, che prima del conflitto in Ucraina era previsto come tema prioritario del summit.

Alla sessione partecipano la presidente della Bce Christine Lagarde e il presidente dell'Eurogruppo Pascal Donohoe. (ANSA).