A Versailles la seconda giornata del vertice Ue

Alla Reggia di Versailles seconda giornata del vertice informale dei leader Ue. "L'Ue ha deciso lo stanziamento di altri ulteriori 500 milioni di euro per il sostegno militare all'Ucraina. Raddoppieremo il contributo dell'European Peace Facility". Lo dice l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell entrando al vertice di Versailles.

"Non è sul tavolo oggi". Lo ha detto il premier olandese, Mark Rutte, sull'ipotesi di nuovi strumenti di debito per finanziare le spese di difesa nell'Ue, arrivando al secondo giorno del vertice informale dei capi di stato dell'Ue a Versailles. "Discuteremo dell'urgenza di spendere più per la difesa, di collaborare meglio nella difesa, ma non prenderemo nessuna decisione. Non parliamo di questo tipo di spese che appartengono ai bilanci nazionali".



"L'11 marzo del 2004 la nostra vita quotidiana fu attacca a Madrid. Diciotto anni dopo i nostri valori continuano ad essere minacciati. Questa volta in uno dei Paesi vicini a noi, l'Ucraina. Oggi ricordiamo tutte le vittime del terrorismo. Resteremo sempre uniti, resilienti e forti". Lo scrive, in un tweet, la presidente del Parlamento Ue Roberta Metsola, a Versailles per il vertice dei leader europei. Alla riunione seguirà una cerimonia di commemorazione delle vittime del terrorismo.