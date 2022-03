Zelensky, russi mentono,nessun nazionalista in ospedale Mariupol

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - "La TV russa ha menzionato l'attacco a Mariupol. Ma hanno mentito sul fatto che non c'erano donne o bambini in ospedale e hanno detto che lì c'erano nazionalisti.

Stanno mentendo sapendo di mentire, come fanno sempre". Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky citato da The Kyiv Independent. (ANSA).