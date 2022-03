Usa: la famiglia si Elon Musk si allarga,arrivato secondo figlio

(ANSA) - NEW YORK, 10 MAR - La famiglia di Elon Musk si allarga. Il patron di Tesla ha avuto in dicembre il secondo figlio: si tratta di una bambina di cui non è stato diffuso il nome ma che in casa è chiamata 'Y', mentre il bimbo più grande è chiamato 'X'.

Y è nata tramite madre in affitto nel dicembre 2021, pochi mesi dopo che Musk e la sua compagna Grimes si sono lasciati.

Ora la coppia sembra essere tornata insieme in qualche forma.

"Lo definirei il mio fidanzato. Viviamo in case separate, siamo migliori amici e ci vediamo sempre. E' la cosa migliore, abbiamo bisogno di essere liberi", dice Grimes con Vanity Fair. (ANSA).