Sudan: fonti Farnesina, rimosso il travel ban per Zennaro

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - E' stato rimosso il travel ban per Marco Zennaro, l'imprenditore veneziano da quasi un anno trattenuto in Sudan e che ha passato 74 giorni in prigione per una diatriba commerciale con il Paese africano. Il direttore generale per gli Italiani all'Estero della Farnesina Luigi Vignali è nel Paese africano per le ultime operazioni per consentire al connazionale di rientrare in Italia. (ANSA).