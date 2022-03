REPORTAGE Al centro pediatrico di Leopoli, bimbi malati evacuati

David ha 7 anni. Ha il cancro. Già queste due cose, una di fila all'altra, fanno schifo. È sdraiato nel suo letto, nel reparto di neurologia dell'Ospedale Pediatrico Occidentale di Leopoli, centro di eccellenza ucraino per le patologie infantili. Ha lo sguardo perso, la flebo al braccio. Yulia, giovanissima dottoressa di turno, sta facendo il giro delle corsie: "Preparatevi, fra poco partiamo". Fuori c'è un autobus che porterà i piccoli pazienti in Polonia. Poi, da lì, andranno nel resto d'Europa. Perché in Ucraina non possono più essere curati. I papà li portano in braccio sul pullman: evacuazione alla buona. Si baciano. Si salutano. Gli uomini non possono andare con loro, restano per combattere: una tragedia nella tragedia.

"Il nostro ospedale è diventano l'hub di raccolta di tutti i bambini malati con patologie gravi del Paese", spiega Olena Koslova, direttore medico del centro. "Oncologia, malattie genetiche, ematiche, sindromi rare. Nell'est non c'è più possibilità di curare questi bambini e noi qui non abbiamo abbastanza capacità ricettiva: li accogliamo, li stabilizziamo e poi vengono portati all'estero", spiega. Solo oggi partiranno circa 20 bimbi, altri 50 seguiranno. La rotazione dura 4-5 giorni. Arrivano, vengono curati al meglio qui a Leopoli, poi partono. Un'onda di piena. Che significa sofferenza nella sofferenza e addii forzati. Le regole sono chiare: se un bimbo malato evacuato ha la madre, il padre deve restare in Ucraina; se invece la mamma non ce l'ha, allora il papà può andare con lui. L'unica deroga è per le famiglie numerose: con tre o più figli, se uno è malato gli uomini possono partire. La burocrazia è fatta così, cade come una ghigliottina e recide quel che trova sul cammino. I papà presenti salgono sull'autobus per stare il più possibile con le loro famiglie, scenderanno più avanti.

Nessuno può dire se si vedranno ancora: da un lato la guerra, dall'altro la malattia.

"Non lo nascondo, la situazione è drammatica". Rawet Szczucinski fa parte del gruppo d'intervento d'emergenza polacco (PCPM), unità medica di élite che si muove nei teatri più critici del mondo. Ama l'Italia (ha una casa a Gorizia) e ama il calcio (ricorda a memoria la formazione degli azzurri del 1982).

Era a Bergamo nei giorni peggiori del Covid. "È stata dura", ricorda mostrando le foto sul cellulare. "Ma qui lo è di più.

Questi bambini sono gravemente malati". In Polonia ne sono stati portati oltre 200. Lì c'è un altro hub che 'smista' a seconda dei casi, delle cartelle cliniche (che vengono tradotte). Anche l'Italia è fra i Paesi che si sta impegnando a riceverli. "Ci state dando un grande aiuto, davvero", assicura Rawet.

Benissimo. Ma sinceramente è difficile immaginare il contrario: voltarsi dall'altra parte sa di disumano.

Eppure in questa guerra sta accadendo di tutto. Basta pensare all'ospedale di Mariupol bombardato dai russi, una struttura molto simile all'Ospedale Pediatrico di Leopoli, con quella pianta tipicamente sovietica. Il conflitto qui non è arrivato, si spera che non arrivi. Ma se arriva? "Sono cinque giorni che non suonano le sirene", dice Andriy Synynta, il primario dell'ospedale. Mentre parla istintivamente osserva le nuvole. Fa un freddo bestiale e continua a nevicare. Accanto al bus di evacuazione, sul piazzale, c'è una montagna di sabbia e gli inservienti stanno riempiendo i sacchetti, per barricare le finestre. "Andiamo nel mio ufficio, stiamo gelando, le offro il caffè", se ne esce Andriy dopo uno scambio di battute. "No, per ora qui abbiamo quel che serve", assicura quando gli chiedi se l'Europa può fare di più, in termini di aiuti. "Ma per carità, chiudete i nostri cieli".

La dottoressa Koslova è meno ottimista. "I nostri pazienti sono fragili, il cancro è aggressivo, hanno bisogno di terapie immediate, non possono aspettare, è una lotta contro il tempo".

Sul tavolo della sua scrivania ci sono fiori freschi: in Ucraina, come in Russia, la festa della donna è sacra. I suoi figli sono a Varsavia, da amici, perché lei lavora 18 ore al giorno in ospedale e suo marito è nella polizia: a casa non ci sono mai. Cerca le parole giuste. Le trova. "Noi ogni anno combattiamo ferocemente per ogni singolo bambino, per salvare ogni paziente. Ed ecco che all'improvviso, puf, migliaia di vite perse. Capisce? È tremendo, tremendo". (ANSA).