Qui Washington, Kamala Harris favorevole ad un'indagine per crimini di guerra nei confronti della Russia

Kamala Harris è favorevole a un'indagine internazionale per crimini di guerra nei confronti della Russia per la sua invasione dell'Ucraina.

Accanto al presidente polacco Andrzej Duda, il vicepresidente americano ha parlato di "atrocità" sui civili e assicurato il sostegno americano all'Ucraina e alla Nato. Harris ha quindi rivendicato la forte alleanza fra gli Stati Uniti e la Polonia, pur evitando di rispondere a una domanda sul pasticcio dei jet polacchi a Kiev. Lo stesso ha fatto Duda, liquidando la questione come una "situazione estremamente complicata". Il caso dei jet mostra il difficile equilibrio in cui l'Occidente si trova a operare fra la necessità di aiutare l'Ucraina da un lato, e il non varcare le linee rosse di Mosca dall'altro per evitare uno scontro diretto.

Lodando la Polonia per la sua generosità nell'accogliere 1,5 milioni di rifugiati ucraini, Harris ha annunciato ulteriori aiuti per 50 milioni di dollari tramite il Pam per aiutare Varsavia a far fronte alla maggiore crisi di rifugiati dalla Seconda Guerra Mondiale. Al momento alcune stime indicano che due ucraini entrano in Polonia ogni tre secondi. A Duda che ha chiesto agli Stati Uniti di fare di più per gli ucraini che vogliono ricongiungersi con le loro famiglie negli States, anche accelerando il rilascio dei visti, Harris ha assicurato che Washington è pronta a fare la sua parte anche se finora si è notato che "la maggior parte della popolazione che sta fuggendo dall'Ucraina desidera restare in Europa".

Il presidente polacco ha condiviso il pensiero di Harris sui "crimini di guerra" commessi dalla Russia e si è spinto anche oltre. "E' ovvio che i russi in Ucraina stanno commettendo crimini di guerra. L'invasione sta assumendo le caratteristiche di un genocidio, con l'obiettivo di eliminare e distruggere un paese".