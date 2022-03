Qui Washington, Biden: 'Mosca fuori dal commercio'

Joe Biden ha chiesto la fine delle normali relazioni commerciali con la Russia, aprendo la strada a un aumento dei dazi sulle importazioni russe. L'annuncio della revoca dei privilegi commerciali arriva insieme al G7 e ai leader dell'Ue. La sospensione dei normali rapporti commerciali metterà la Russia alla pari di paesi come Cuba e Corea del Nord. E consentirà agli Stati Uniti di imporre dazi significativamente più alti rispetto agli altri membri della Wto.

Nella notte anche il Senato americano, con 68 voti a favore e 31 contrari, ha dato il via libera al provvedimento di 1.500 miliardi di dollari che evita lo shutdown del governo e stanzia 13,6 miliardi di dollari per l'Ucraina. La misura approda ora sul tavolo del presidente per la firma.

E il Canada ha annunciato nuove sanzioni contro altri oligarchi russi, tra i quali Roman Abramovich.

Sul fronte diplomatico continua la missione di Kamala Harris in Europa. Dalla Romania la vice presidente americana ha assicurato agli alleati che "ci sono 2.000 soldati americani pronti a difendere la Nato". In una conferenza stampa con il presidente rumeno Klaus Iohannis, Harris ha sottolineato che il presidente russo Vladimir Putin non ha mostrato segni di volersi impegnare in una seria diplomazia. La vice presidente americana ha voluto anche ringraziare la Romania "e le persone di questo bellissimo Paese" per l'accoglienza ai rifugiati dall'Ucraina.

Intanto secondo fonti informata anche la First Lady Jill Biden sta preparando un viaggio in Europa a conferma dell'impegno americano alla Nato. Nei prossimi giorni Jill Biden dovrebbe parlare con la First Lady polacca e pianificare e annunciare la propria missione.