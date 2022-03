Qui Pechino, stretta agli appelli per la pace

Il Great Firewall, la censura cinese sul web, ha rafforzato la presa sul dibattito relativo alla guerra tra Ucraina e Russia, sbarrando gli appelli alla pace: i guardiani della Rete stanno stroncando con aggressività le proteste degli utenti contro l'invasione voluta dal Cremlino. Nei giorni successivi all'attacco russo del 24 febbraio, i commenti sulle piattaforme dei social media cinesi Weibo, WeChat e Douyin erano di sostegno alla Russia e al presidente Vladimir Putin, mentre molti post di contestazione o di sostegno alla pace finirono per essere oscurati.

Il popolare attore pluripremiato Ke Lan è stato bandito su Weibo, il Twitter in mandarino, "per aver violato regole e regolamenti pertinenti", secondo un avviso sul suo account: aveva messo mi piace e condiviso immagini e commenti contro la guerra, compresa la protesta contro la guerra a San Pietroburgo. Cina e Russia hanno stretto negli ultimi anni un partenariato sempre più stretto, sfociato il 4 febbraio nella dichiarazione congiunta di Pechino sulla "amicizia senza limiti" firmati dai presidenti Xi Jinping e Vladimir Putin: Pechino non ha condannato l'attacco russo all'Ucraina, non lo definisce un'invasione (resta in prevalenza il riferimento all''operazione speciale' usata da Mosca), ma ha sollecitato una soluzione negoziazione.

Lunedì il ministro degli Esteri Wang Yi ha affermato che la Russia è "il partner più strategico" per la Cina. Alcuni post di importanti storici che hanno cercato di organizzare petizioni contro la guerra sono stati rimossi dal servizio di messaggistica WeChat. Lu Xiaoyu, assistente professore di relazioni internazionali all'Università di Pechino, ha scritto la scorsa settimana un articolo in cui esortava al buon senso: "Essere visto come un alleato della Russia sarà un passo verso la perdita del sostegno popolare globale", ha scritto Lu in un post diventato virale e poi finito nel nulla.

Dall'altra parte della barricata, anche in Cina sono state censurate alcune posizioni troppo aggressive e favorevoli alla guerra o anti-ucraine. Nei giorni successivi all'attacco sono circolati alcuni post che facevano luce sulla situazione, ad esempio offrendo di accogliere giovani donne ucraine rifugiate. WeChat ha lanciato un appello il 25 febbraio sulla propria piattaforma per quella che ha chiamato "discussione razionale" della guerra, sottolineando che le battute "volgari" avrebbero causato una "enorme influenza negativa online". Il 5 marzo Weibo ha dichiarato lo stop a più di 1.000 account che pubblicavano "barzellette volgari" e "contenuti eccessivamente offensivi e guerrafondai".